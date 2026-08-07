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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb mit Alkohol in der Kleidung ertappt

Jena (ots)

Ein 43-jähriger Mann fiel am Donnerstagabend in einem Supermarkt in der Keßlerstraße in Jena durch einen Ladendiebstahl auf. Gegen 18:30 Uhr entnahm der Mann eine Flasche hochprozentigen Alkohol im Wert von 4,99 Euro aus dem Warenregal und versteckte dieses in seiner Kleidung. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Mitarbeiter des Marktes hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zudem erhielt er ein Hausverbot für den Markt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Die entwendete Ware verblieb im Markt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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