Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Die vermissten 13-jährigen Zwillinge aus Nidda sind wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 01.07.2026, 09:42 Uhr

Giessen (ots)

Nidda: Die vermissten 13-jährigen Zwillinge aus Nidda sind wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 01.07.2026, 09:42 Uhr

Die Suche nach den vermissten 13-jährigen Zwillingen aus Nidda kann eingestellt werden. Sie sind wohlbehalten zurückgekehrt.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell