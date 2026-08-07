Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Speedmarathon: Polizei stellt zahlreiche Verkehrsverstöße fest

Weimar/Weimarer Land (ots)

Im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion ROADPOL - Operation Speed führte die Polizei am Donnerstag Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen im Weimarer Land durch. Die Maßnahmen wurden durch Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Jena sowie Polizeianwärter im Rahmen ihrer fachpraktischen Ausbildung unterstützt. An zwei Kontrollstellen in Nohra und Buttelstedt überprüften die Beamten knapp 100 Fahrzeuge. In Buttelstedt wurden innerhalb von zweieinhalb Stunden 42 Fahrzeuge (40 Pkw, ein Motorrad und ein Fahrrad) kontrolliert. Dabei stellten die Beamten 18 Geschwindigkeitsverstöße fest. In fünf Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, 13 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 82 km/h bei erlaubten 50 km/h. Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Gurtpflicht und stellten Verstöße im Zusammenhang mit der erforderlichen Fahrzeugausrüstung fest. An der Kontrollstelle in Nohra kontrollierten die Beamten 53 Fahrzeuge. Hier wurden 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, darunter drei im Bußgeldbereich. Zudem wurden zwölf Mängelscheine beziehungsweise Kontrollaufforderungen ausgestellt. Mit dem Speedmarathon beteiligt sich die Thüringer Polizei an einer europaweiten Kontrollaktion. Ziel ist es, Verkehrsteilnehmer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und so die Zahl schwerer Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren.

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