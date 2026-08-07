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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte scheitern beim Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Leonhard-Frank-Straße in Weimar zu verschaffen. Dies wurde am Donnerstagnachmittag der Polizei Weimar mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das frei zugängliche Grundstück und setzten an den drei Hauseingangstüren ein Hebelwerkzeug an. Trotz mehrerer Versuche gelang es ihnen nicht, die Türen zu öffnen. An allen drei Eingangstüren entstanden Hebelspuren und Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Leonhard-Frank-Straße beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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