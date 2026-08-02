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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall auf B7 zwischen Großlöbichau und Bürgel: Zwei Verletzte nach Kollision

Jena, Eisenberg (ots)

Auf der B7 zwischen Großlöbichau und Bürgel hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Nach Polizeiangaben war eine 23-jährige Skoda-Fahrerin gegen Abend in Richtung Bürgel unterwegs, gefolgt von einem 59-jährigen Mann in seinem Jaguar. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Jaguar auf das Heck des Skodas auf. Der Aufprall war so heftig, dass sich die 23-jährige Fahrerin und ihre 57-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zuzogen. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten in ein Krankenhaus nach Jena. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden - sie mussten im Anschluss von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 59-jährigen Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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