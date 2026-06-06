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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen, den gegen 08:15 Uhr wurde ein 56-jähriger Mann, schwankend aus einer Bar kommend, durch eine Streife festgestellt. Der Mann war dabei, sein Fahrrad aufzuschließen. Im Rahmen einer Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch vom Mann ausgehend festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin 2,14 Promille. Das Fahrrad wurde noch vor Ort von dem Mann abgeschlossen und der Schlüssel durch die Streife sichergestellt. Die Polizei weist daraufhin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können Reaktionsfähigkeiten und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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  • 06.06.2026 – 06:55

    POL-PDLU: Ludwigshafen (Mitte) - gefährliche Körperverletzung

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 05.06.2026 kam es um 17:45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine männliche Person sei durch mehrere Personen körperlich angegangen worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

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  • 06.06.2026 – 06:54

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    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 03.06.2026, und Freitag, den 05.06.2026, kam es in der Abteistraße 18, an der dortigen Integrierten Gesamtschule Gartenstadt, zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugten Zutritt in einen PC-Raum der Schule und entwendeten dabei mehrere IPads. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 12.000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt ...

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