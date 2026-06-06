Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen, den gegen 08:15 Uhr wurde ein 56-jähriger Mann, schwankend aus einer Bar kommend, durch eine Streife festgestellt. Der Mann war dabei, sein Fahrrad aufzuschließen. Im Rahmen einer Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch vom Mann ausgehend festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin 2,14 Promille. Das Fahrrad wurde noch vor Ort von dem Mann abgeschlossen und der Schlüssel durch die Streife sichergestellt. Die Polizei weist daraufhin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können Reaktionsfähigkeiten und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

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