Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pedelec in Eisenberg entwendet

Eisenberg (ots)

Samstag zwischen 9:00 und 15:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein unangeschlossenes schwarzes Elektro-Klapprad (Pedelec) im Wert von ca. 350 Euro, das vor der Haustür im Bereich Zeilbäume 6 in Eisenberg abgestellt war.

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten in der Straße Zeilbäume beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Klapprades machen?

Hinweise zum Diebstahl bitte unter dem Aktenzeichen ST/0193227/2026 an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

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