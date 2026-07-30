Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungen wegen Brandstiftung auf Feld aufgenommen

Am Ettersberg (ots)

Am Ettersberg: Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung nach einem Flächenbrand am Mittwochvormittag bei Neumark.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein abgeerntetes Feld in Brand gesetzt. Da sich die Brandausbruchsstelle mitten auf dem Feld befand, war vor Ort eine Brandlegung nicht auszuschließen.Durch den Wind griff das Feuer auf ein angrenzendes Sommergerstenfeld über. Insgesamt verbrannte eine Fläche von rund einem Hektar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr im Bereich Neumark verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden (Aktenzeichen: 0190554/2026)

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