Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Bad Sulza (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, kam es gegen 11:00 Uhr in der Apoldaer Straße in Bad Sulza auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 86-jähriger Bad Sulzaer touchierte beim Vorbeifahren die rechte hintere Heckstoßstange des ordnungsgemäß parkenden Pkws einer Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes. Trotz hupen und Aufmerksam machen durch die Zeugen verließ der 86-Jährige die Unfallstelle mit Vollgas. Aufgrund der guten Beschreibung und der anschließenden Nachbereichsfahndung konnte der Pkw im Bereich des Bahnhofs festgestellt werden. Gegen den 86-Jährigen wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell