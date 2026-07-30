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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigungen an AfD-Infostand angezeigt

Jena (ots)

Jena: Am Mittwochmittag kam es im Bereich Münchenroda zu einer Beleidigung zum Nachteil der Betreiber eines AfD-Infostandes.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen mehrere Personen anlässlich einer Gegenveranstaltung. Ein 35-jähriger Mann soll die Standbetreiber unter anderem mit den Worten "Nazis", "Faschisten" sowie "Eiermaler" beleidigt haben. Die Betroffenen stellten Strafantrag.

Die Polizei nahm die Anzeige auf und trennte die beteiligten Personengruppen räumlich. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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