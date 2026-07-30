Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Schützenhaus - Fahrzeugschlüssel und Geldbörse entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Freitag, dem 24. Juli, und Samstag, dem 25. Juli 2026, widerrechtlich in das derzeit nicht bewirtschaftete Schützenhaus "Zur Louisenlust" in der August-Bebel-Straße ein.

Im Gebäude wurde gewaltsam die Bürotür geöffnet. Aus dem Büro entwendeten der oder die Täter unter anderem eine Geldbörse mit mehreren Geldkarten sowie den Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein eines Mercedes A 180. Der entstandene Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 150 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Täter zudem über einen längeren Zeitraum im Objekt auf und übernachtete dort.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schützenhauses beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Aktenzeichen: 0190407/2026).

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