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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Telefontrickbetrug

Apolda (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, ist bei der Polizei Apolda ein Hinweis zu einem versuchten Telefontrickbetrug eingegangen. Es meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Polizeibeamter aus Apolda. Der 86-jährigen Apoldaer wurde über einen angeblichen Überfall in seiner Gegend informiert und wurde nach Wertgegenständen und Bargeld befragt. Dem 86-Jährigen kam das merkwürdig vor und beendete das Gespräch. Schäden sind zum Glück nicht entstanden, die Polizei bittet weiterhin vorsichtig und aufmerksam zu sein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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