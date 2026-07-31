Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Telefontrickbetrug

Apolda (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, ist bei der Polizei Apolda ein Hinweis zu einem versuchten Telefontrickbetrug eingegangen. Es meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Polizeibeamter aus Apolda. Der 86-jährigen Apoldaer wurde über einen angeblichen Überfall in seiner Gegend informiert und wurde nach Wertgegenständen und Bargeld befragt. Dem 86-Jährigen kam das merkwürdig vor und beendete das Gespräch. Schäden sind zum Glück nicht entstanden, die Polizei bittet weiterhin vorsichtig und aufmerksam zu sein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell