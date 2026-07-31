LPI-J: Telefontrickbetrug
Apolda (ots)
Am Donnerstag, den 30.07.2026, ist bei der Polizei Apolda ein Hinweis zu einem versuchten Telefontrickbetrug eingegangen. Es meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Polizeibeamter aus Apolda. Der 86-jährigen Apoldaer wurde über einen angeblichen Überfall in seiner Gegend informiert und wurde nach Wertgegenständen und Bargeld befragt. Dem 86-Jährigen kam das merkwürdig vor und beendete das Gespräch. Schäden sind zum Glück nicht entstanden, die Polizei bittet weiterhin vorsichtig und aufmerksam zu sein.
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Polizeiinspektion Apolda
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