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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Dudenhofen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (30.06.2026), gegen 2:15 Uhr, brach in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße ein Brand aus. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf weitere Wohnungen übergreifen konnte. Die Bewohner wurden zur medizinischen Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Durch das Löschwasser wurde auch die darunterliegende Wohnung beschädigt und ist ebenfalls vorübergehend nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf circa 250.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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