Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Rot unter Drogen gefahren

Weimar (ots)

Zur Kontrolle baten Polizisten am Dienstagnachmittag den Fahrzeugführer eines Fiat-Transportes. Der Mann befand sich in seinem Fahrzeug an einer rot-zeigenden Ampel in der Steubenstraße vor Polizeibeamten, die am gestrigen Tag in Weimar zur Unterstützung eingesetzt waren. Unvermittelt fuhr der Transporter schließlich an und überquerte die rote Ampel. Im Rahmen der dann folgenden Verkehrskontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er wurde zur Blutentnahme gebracht.

