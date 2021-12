Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb gestellt

Weimar (ots)

In der vergangenen Nacht beobachtete ein Zeuge einen Mann dabei, wie dieser versuchte einem Mountainbike im Bereich der Uni zu Leibe zu rücken. Der Täter war gerade im Begriff das Schloss auf zu sägen, offensichtlich um das hochwertige Rad zu stehlen. Als der Mann die nur wenige Augenblicke später am Tatort eintreffenden Polizeibeamten wahrnahm, suchte er das Weite. Eine akribische Absuche der angrenzenden Hinterhöfe und Gärten führte schließlich zum Auffinden des Diebes. Ebenso konnte in der Nähe das gerade gestohlene Mountainbike im Wert von etwa 2.000 Euro festgestellt werden. In den Sachen des 34-Jährigen wurden neben der Säge, welche er gerade genutzt hatte, auch Betäubungsmittel festgestellt. Der Weimarer wurde vorläufig festgenommen; das Fahrrad sichergestellt, damit es seinem Besitzer wieder übergeben werden kann.

