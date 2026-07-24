LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Ein 46-jähriger Fahrer eines Renault wurde gestern Morgen einer Verkehrskontrolle in der Goldbacher Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, Kokain sowie Opiate. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. Die Fahrerlaubnisbehörde kann zudem in derartigen Fällen weitreichende fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen initiieren. (jd)
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