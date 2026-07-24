LPI-GTH: Brand

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Heute, gegen 02.00 Uhr befuhr eine 67-Jährige mit ihrem Peugeot die Ilmenauer Straße in Richtung "Am Obertunk" hinter einem Lkw. Auf Höhe eines Mehrfamilienhauses betrat offenbar plötzlich ein bislang unbekannter Fußgänger die Fahrbahn (hinter dem Lkw) um die Straße zu überqueren. Die 67 Jahre alte Frau wich aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam der Peugeot von der Fahrbahn ab und geriet in ein Gebüsch, wo er zum Stillstand kam. ...

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