LPI-GTH: Brand
Gossel (Ilm-Kreis) (ots)
Zu einer Brandentstehung in der Crawinkler Straße kam es gestern Nachmittag. Dort war ein leerstehendes Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Polizei sowie die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Haus unbewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Offenbar war dem Brand die Entfernung von Unkraut mittels Gasbrenner vorangegangen. (jd)
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