LPI-GTH: Alkoholisiert
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Längwitzer Straße unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 39-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
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