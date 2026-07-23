LPI-GTH: Alkoholisiert

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Am 14. Juli, gegen 18.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi die L3247 von Ohrdruf in Richtung Luisenthal, als ihm plötzlich ein unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden, wich der 22-Jährige aus, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam anschließend zum Stehen. Am Audi entstand Sachschaden. Der ...

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