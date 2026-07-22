Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Gefährdung im Straßenverkehr

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am 14. Juli, gegen 18.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi die L3247 von Ohrdruf in Richtung Luisenthal, als ihm plötzlich ein unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden, wich der 22-Jährige aus, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam anschließend zum Stehen. Am Audi entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Kombi mit Kennzeichenfragment EF gehandelt hat, welcher von einem schätzungsweise 50 Jahre alten Mann mit grauen Haaren gefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0176907/2026) entgegen. (jd)

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