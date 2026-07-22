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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Strohballenpresse

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Eine im Bereich Reitenberg befindliche Strohballenpresse geriet gestern, gegen 19.20 Uhr in Brand. Die Polizei sowie die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar, Personen wurden nicht verletzt. Augenscheinlich war ein technischer Defekt brandursächlich. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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