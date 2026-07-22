LPI-GTH: Brand einer Strohballenpresse

Gotha (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Gleichenstraße. Auf Höhe einer Ampelanlage überquerte ein 56-jähriger Fahrer eines E-Bikes die Straße, als gleichzeitig eine 42-Jährige mit ihrem Suzuki in Richtung Salzgitter Straße fuhr. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er trug nach derzeitigen Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keinen Fahrradhelm. Der Mann wurde ...

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