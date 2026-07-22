LPI-GTH: Bargeld entwendet
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter unter anderem Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 20. Juli, 19.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0182937/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell