LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gestern Morgen ein 42-jähriger Fahrer eines Mazda in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille. Außerdem zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur ...

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