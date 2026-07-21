LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Witzleben (Ilm-Kreis) (ots)
Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand gestern Morgen an einem Skoda. Ein 31-Jähriger fuhr in Richtung Achelstädt, verlor dabei die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um das Fahrzeug zu bergen. Der 31-Jährige blieb unverletzt. (jd)
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