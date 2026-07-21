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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gestern Morgen ein 42-jähriger Fahrer eines Mazda in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille. Außerdem zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 42-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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