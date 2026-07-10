Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlalarm

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Ein vermeintlicher Autodiebstahl hat die Polizei am Donnerstagabend in Bad Berka beschäftigt. Ein Mann hatte seinen Pkw bereits vor einigen Tagen am Bahnhof abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war das Auto auf den ersten Blick verschwunden. Da beide Fahrzeugschlüssel vorhanden waren, kein Abschleppvorgang vorlag und auch sonst nichts auf eine unbefugte Nutzung hindeutete, liefen bereits umfangreiche Überprüfungen an. Doch bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden mussten, kam schließlich die Entwarnung: Das Fahrzeug wurde unversehrt auf einem anderen Parkplatz im Stadtgebiet entdeckt. Ein Diebstahl lag somit nicht vor - der Pkw war lediglich an einem anderen Ort abgestellt worden als zunächst angenommen.

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