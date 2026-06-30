Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

In der Nacht zum Montag (29.06.2026), gegen 1 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Holzunterstand in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses in der Rückgasse in Kirchheim an der Weinstraße in Brand. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über, konnte jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohner blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 300.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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