Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Eisenach (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern ereignete sich gestern, gegen 17.15 Uhr auf der Kasseler Straße. Ein 48-jähriger Fahrradfahrer wurde offenbar von einem unbekannten hinterherfahrenden Fahrradfahrer am Hinterrad touchiert. Der 48 Jahre alte Mann kam zu Fall, wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte setzte seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Ehrensteig fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0181083/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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