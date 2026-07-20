LPI-GTH: Verkehrsunfall
Eisenach (ots)
Ein 30-jähriger Fahrer einer Suzuki befuhr gestern Abend die Kasseler Straße und kam dort in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet der Mann in den Straßengraben, touchierte einen Baum und kam zum Stillstand. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. (jd)
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