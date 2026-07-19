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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umfangreicher Polizeieinsatz

Neudietendorf (ots)

Am Samstagabend kam es in Neudietendorf im Bereich der Straße des Friedens zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Grund dafür war ein psychischer Ausnahmezustand einer 46-jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses. Aufgrund der unklaren Umstände und mangelnder Kooperation der Frau wurden neben der Feuerwehr und Rettungskräften auch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Gotha und des Landeskriminalamtes angefordert. Während der sechsstündigen Einsatzdauer kam es zum Zugriff durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes, einer ärztlichen Überprüfung des Zustandes der Frau und folgender Verbringung der Frau in das ökumenische Hainich Klinikum (Psychiatrie) nach Mühlhausen. Eine Gefahr für Anwohner bestand zu keiner Zeit. (HarrO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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