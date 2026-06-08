Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenem Fahrzeug verunfallt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart- Süd /- Bernhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (07.06.2026) in Bernhausen gegen 16.45 Uhr einen mutmaßlich 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor versucht haben soll, mit einem gestohlenen Ford vor einer Polizeikontrolle zu fliehen und hierbei einen Unfall verursacht haben soll. Ein Zeuge alarmierte gegen 16.25 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ein Mann mit einem Ford C-Max im Bereich der Neuen Weinsteige in auffälliger Fahrweise in Richtung Degerloch unterwegs sei. Dabei streifte er mutmaßlich mehrere andere Fahrzeuge und soll mindestens eine rote Ampel überfahren haben. Die Beamten machten den Ford im Bereich der B27 an der Schlussstelle Leinfelden-Echterdingen ausfindig und nahmen die Verfolgung auf, da der Mann die Anhaltesignale der Polizei missachtete. An der Ausfahrt Filderstadt-Plattenhardt fuhr er von der B27 ab und weiter Richtung Bernhausen. Dabei soll er erneut andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, indem er eine rote Ampel überfuhr und teilweise auch entgegen der Fahrtrichtung fuhr und den Gegenverkehr gefährdete. Nachdem der Mann schlussendlich in Bernhausen in einer Sackgasse mit einem Container zusammenprallte und sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, setzte er seine Flucht zu Fuß weiter fort. Polizeibeamte nahmen den Mann schließlich im Bereich eines Sportstadions fest. Bei seiner Flucht verletzte sich der Mann leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Da sich Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung des Mannes ergaben, musste dieser auch eine Blutprobe abgeben. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Ford C-Max in der Nacht von Samstag (06.06.2026) auf Sonntag (07.06.2026) in Bayern gestohlen wurde und zudem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Mann, dessen Identität bislang nicht zweifelsfrei feststeht, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (08.06.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen sowie Geschädigte, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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