Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Club zusammengeschlagen und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (24.05.2026) in einem Club am Rotebühlplatz einen 22 Jahre alten Mann niedergeschlagen und schwer verletzt. Der 22-Jährige hielt sich zusammen mit einem 23 Jahre alten Begleiter in dem Club auf. Gegen 03.15 Uhr geriet er mit einem Unbekannten in Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte den 22-Jährigen niederschlug. Daraufhin wurde der am Boden liegende Mann von weiteren Personen getreten und schwer verletzt. Auch der 23 Jahre alte Begleiter erlitt dabei leichte Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamte trafen lediglich die beiden Verletzten an. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Da bisherige Ermittlungen nicht zu den Tatverdächtigen führten, sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

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