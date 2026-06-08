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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Untertürkheim / - Süd / - West (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (28.05.2026) und Samstag (06.06.2026) in Wohnungen an der Hasenbergsteige und der Lerchenstraße sowie in ein Einfamilienhaus an der Straße Blauer Weg und einen Gebäudekomplex an der Augsburger Straße eingebrochen. An der Hasenbergsteige hebelten die Unbekannten von Freitag (29.05.2026) gegen 18.00 Uhr und Montag (01.06.2026) gegen 9:00 Uhr die Balkontüre einer Erdgeschosswohnung auf und verschafften sich so Zutritt zu dieser. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. An der Lerchenstraße gelangten die Täter zwischen Donnerstag (28.05.2026) gegen 05.30 Uhr und Samstag (06.06.2026) gegen 01.20 Uhr in eine Wohnung, indem sie das Schloss zerstörten. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Goldschmuck, Goldmünzen, hochwertige Handtaschen und Elektronik. Der Wert des Diebesgutes wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. An der Straße Blauer Weg gingen die Unbekannten zwischen Dienstag (02.06.2026) und Freitag (05.06.2026) ein Einfamilienhaus an. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines der Fenster im Obergeschoss in das Haus. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang noch unklar. An der Augsburger Straße verschafften sich die unbekannten Täter von Donnerstag (04.06.2026) gegen 18.00 Uhr und Freitag (05.06.2026) gegen 10.00 Uhr auf bislang ungeklärte Art Zugang zum Gebäudekomplex. Von dort aus brachen die Unbekannten in ein Zimmer in einer Wohngruppe ein und entwendeten Elektronik im Gesamtwert von rund 320 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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