Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Feuer in Keller ausgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus unbekannter Ursache ist in einem Gebäudekomplex an der Heusteigstraße am Sonntag (07.06.2026) ein Brand ausgebrochen. Bewohner des Gebäudekomplexes entdeckten den Brand gegen 13.20 Uhr und setzten einen Notruf ab. Während der Löscharbeiten mussten über 200 Personen ihre Wohnungen verlassen. Rettungskräfte brachten eine Bewohnerin mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand im Keller aus, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache und insbesondere ob ein Zusammenhang mit dem Brand in der Straße Strohberg besteht, aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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