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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am späten Samstagabend (06.06.2026) in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Strohberg ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge entdeckte den Brand gegen 22.25 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einem Kellerabteil im Erdgeschoss aus. Ein 12-jähriger Bewohner kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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