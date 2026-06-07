Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw auf Dach gelandet - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen (07.06.2026) im Bereich Wangener-/Landhausstraße ereignet hat. Ein 33-jähriger Lenker eines Pkw VW Tiguan befuhr gegen 03.15 Uhr die Wangener Straße in Richtung Talstraße, als er auf Höhe der Landhausstraße an einem Taxi vorbeifahren wollte, das am rechten Fahrbahnrand stand und der Taxifahrer vermeintlich auf Fahrgäste warten wollte. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit übersah der 33-Jährige beim Überholvorgang eine Verkehrsinsel, setzte hier auf, überschlug sich und kam letztendlich im dortigen Gleisbett der Stuttgarter Straßenbahnen auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden 26- und 28-jährigen Mitfahrerinnen im verunglückten Fahrzeug wurden bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher vermutlich alkoholisiert war. Bei dem 33-Jährigen wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

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