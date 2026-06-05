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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Motorroller Unfall verursacht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (04.06.2026) an der Schwieberdinger Straße einen 19 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der mit einem gestohlenen Motorroller einen Unfall verursacht haben soll. Ein Zeuge alarmierte gegen 16.45 Uhr die Polizeibeamten, weil im Bereich der Burgunderstraße ein Motorrollerfahrer aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Auf Anhaltesignale der alarmierten Beamten reagierte der 19-Jährige nicht und fuhr Richtung Frankenstraße davon. In der Schwieberdinger Straße stieß er gegen den Bordstein und stürzte. Der Sozius flüchtete zu Fuß und die Beamten nahmen den 19-Jährigen Fahrer vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der Motorroller der Marke Malguti in der Nacht zum Montag (01.06.2026) in der Stammheimer Straße gestohlen wurde. Die Beamten setzten den 19-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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