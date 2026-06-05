Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Donnerstag (04.06.2026) im Mittleren Schlossgarten einen 29 Jahre alten Mann geschlagen und getreten und anschließend seinen Geldbeutel geraubt. Der 29-Jährige wollte sich gegen 23.30 Uhr mit einer 23-Jährigen an dem Schachfeld treffen. Dort traf er auf zwei weitere weibliche und drei männliche Personen. Die drei Männer schlugen den 29-Jährigen und traten auf ihn ein, als er am Boden lag. Dann nahmen die drei seinen Geldbeutel und eine Powerbank an sich und flüchteten. Einer war schwarz bekleidet, trug eine Mütze und eine Brille. Der zweite hatte längere Haare und trug eine cremefarbene Fleecejacke. Der dritte trug eine Jeans. Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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