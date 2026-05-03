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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tödlicher Verkehrsunfall mit Quad in Laubach (SIM) - Zwei Personen verstarben am Unfallort

Laubach (SIM) (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026, gegen 17:10 Uhr, fand ein Jogger auf einem Feldweg westlich der Ortschaft 56288 Laubach (Rhein-Hunsrück-Kreis) ein verunfalltes Quad vor. Bei dem Quad konnten zwei augenscheinlich schwerst verletzte männliche Personen aufgefunden werden. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod der beiden verletzten Personen festgestellt werden. Der ersten Erkenntnis- und Spurenlage zufolge war das mit zwei Personen besetzte Quad aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die Unfallaufnahme, welche durch Beamte der PI Simmern sowie durch ein spezialisierte Unfallaufnahmeteam des PP Koblenz durchgeführt wird, wird vermutlich noch bis in die Abendstunden andauern.

Wir bitten derzeit von weiteren (Presse-) Anfragen abzusehen. Aktuell können (aufgrund der noch laufenden Ermittlungen) keine weiteren Angaben zum Geschehen und zur Identität der Opfer gemacht werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
Michels, EPHK (PvD) für die PI Simmern
Telefon: 0261 926156-110
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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