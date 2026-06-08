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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Seitenstreifen überholt und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagnachmittag (07.06.2026) den Hyundai eines 21-Jährigen auf der Bundesstraße 14 gestreift und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 21-Jährige war gegen 16.05 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs, als ihn kurz nach dem Kappelbergtunnel ein Unbekannter mit überhöhter Geschwindigkeit in einem braunen Pkw rechts auf dem Seitenstreifen überholte. Hierbei streifte er den Hyundai und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Stuttgart davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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