Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Illegale Müllentsorgung

Papenburg (ots)

In der Zeit vom 14.02. bis zum 21.02.2026 kam es an einem Feldweg am Holteweg zu einer illegalen Müllentsorgung. Ein bislang unbekannter Täter lud in dem Landschaftsschutzgebiet eine größere Menge Bauschutt ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

