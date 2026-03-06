Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Illegale Müllentsorgung
Papenburg (ots)
In der Zeit vom 14.02. bis zum 21.02.2026 kam es an einem Feldweg am Holteweg zu einer illegalen Müllentsorgung. Ein bislang unbekannter Täter lud in dem Landschaftsschutzgebiet eine größere Menge Bauschutt ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell