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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen - Alkohol und Drogen

LPI Gotha (Wartburgkreis, Landkreis Gotha, Ilm-Kreis) (ots)

Alkohol und Drogen zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Der Konsum von Rausch- sowie Betäubungsmitteln beeinträchtigt nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch das Reaktions-, Urteils- und Konzentrationsvermögen. Das Risiko einen Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen zu verursachen, steigt deutlich an. Im Jahr 2025 ereignete sich statistisch gesehen alle sieben Tage ein Verkehrsunfall unter Einfluss von Drogen und sogar alle drei Tage ein Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha. Aus diesem Grund führte die Polizei Eisenach, nach einem Festival für elektronische Tanzmusik, gezielte Verkehrskontrollen im Umfeld der Veranstaltung in Gerstungen/Lauchröden durch. Schwerpunktmäßig wurde in den frühen Stunden des 19. Juli, die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer, im Hinblick auf Alkohol- oder Drogeneinfluss, überprüft. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden 163 Fahrzeuge kontrolliert. Fünf Fahrzeugführer hatten vor Fahrtantritt offenbar alkoholische Getränke zu sich genommen. Dies ergaben Messungen mittels Atemalkoholmessgerät. Im Falle eines 36 -jährigen Fahrers eines Volkswagen Transporters zeigte das Gerät einen Vorwert von rund 1,0 Promille. Weiterhin reagierten fünf Drogenvortests positiv hinsichtlich verschiedener Betäubungsmittel. Augenscheinlich konsumierten die Fahrzeugführer hauptsächlich Cannabis vor Beginn der Fahrt. In zehn Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und zu Beweiszwecken Blutentnahmen angeordnet. Gegen die Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Kontrollen der Polizeiinspektion Eisenach wurden unterstützt durch Kräfte der Landespolizeiinspektion Gotha. (ma)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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