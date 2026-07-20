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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Voll gesperrt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages beabsichtigte ein 60-jähriger Fahrer eines Mitsubishi aus Richtung Geilsdorf auf die B90N aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem bereits auf der Straße befindlichen 37-Jährigen, welcher mit einem Honda sowie Anhänger unterwegs war. Der 37 Jahre alte Mann und seine Beifahrerin (34) wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kam zum Einsatz um die Fahrzeuge zu bergen. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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