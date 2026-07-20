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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug

Ilm-Kreis (ots)

Der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau wurden am gestrigen Tag mehrere Fälle von Telefontrickbetrug bekannt. Mindestens zehn Senioren im Alter zwischen 68 und 91 Jahren, hauptsächlich aus Arnstadt, erhielten Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten. Der vermeintliche Polizist teilte den Angerufenen mit, dass eine Diebesbande festgenommen wurde und ihre Adresse auf einer Liste weiterer potentieller Opfer stünde. Das Gespräch wurde umgehend durch die Senioren beendet, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam.

Die Polizei weist darauf hin:

   -Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die Amtsperson 
stammen soll. Wichtig hierbei ist, dass Sie sich die Telefonnummer 
selber heraussuchen. -Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge 
bitten.

Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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