Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ladendiebe flüchten mit Messer - Polizei ermittelt (0175848/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Vier bislang unbekannte Täter betraten am Montagabend (13.07.2026) zwischen 20:20 Uhr und 20:30 Uhr einen Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße in Greiz.

Nach bisherigen Erkenntnissen steckten die Täter verschiedene Lebensmittel sowie ein Taschenmesser ein und passierten anschließend den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie von Mitarbeitern angesprochen wurden, ließen sie die Lebensmittel zurück und flüchteten mit dem Taschenmesser in unbekannte Richtung.

Der Wert des Diebesgutes befindet sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Nach Angaben der Mitarbeiter waren die Täter bereits aus ähnlichen Vorfällen bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls aufgenommen. (KB)

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