LPI-GTH: Diebstahl aus Automaten
Gotha (ots)
In der Zeit zwischen dem 17. Juli, 12.00 Uhr und heute, 00.50 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf ein Firmengelände für Fahrzeugtechnik in der Fliegerstraße. Fortfolgend öffneten der oder die Täter gewaltsam zwei Snackautomaten und entwendeten daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0181260/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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