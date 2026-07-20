LPI-GTH: Diebstahl aus Automaten

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages beabsichtigte ein 60-jähriger Fahrer eines Mitsubishi aus Richtung Geilsdorf auf die B90N aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem bereits auf der Straße befindlichen 37-Jährigen, welcher mit einem Honda sowie Anhänger unterwegs war. Der 37 Jahre alte Mann und seine Beifahrerin (34) wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kam zum ...

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