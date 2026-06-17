Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind bei Unfall mit Pocketbike schwer verletzt

Boizenburg (ots)

Ein 10-jähriger Junge ist am frühen Dienstagabend in Boizenburg mit einem Kindermotorrad gestürzt und verletzte sich dabei schwer.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Junge mit dem Elektro-Motorrad auf einem Feldweg an der Schwanheider Straße, als er gegen 18:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg abkam und gegen einen Gartenzaun fuhr. Eine Anwohnerin eilte dem hilferufenden Kind zu Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Der 10-Jährige erlitt bei dem Sturz eine schwere Verletzung am Bein und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Pocketbike war nicht für den Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Zudem besaß der Junge nicht die erforderliche Fahrerlaubnis.

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

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