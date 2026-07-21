LPI-GTH: In Grillhütte eingedrungen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Schaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro entstand in der zurückliegenden Nacht aufgrund eines Brandes in einem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Triniusstraße. Die Polizei sowie die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Mehrere Hauseingänge wurden zur Abwehr von Gefahren für die Anwohner evakuiert. Die Bewohner wurden noch vor Ort medizinisch durch einen Rettungsdienst versorgt. Nach derzeitigen ...

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