LPI-GTH: In Grillhütte eingedrungen
Ilmenau (ots)
In eine Grillhütte in der Straße Mühltor drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. Der oder die Täter verursachten einen Schaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Entwendet wurde nichts. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 18. Juli, 19.30 Uhr und gestern, 08.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0181795/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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