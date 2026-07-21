LPI-GTH: Gartenzaun touchiert
Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 44-Jähriger befuhr gestern Morgen mit einem Sattelzug-Gespann die Riedstraße. Als der Fahrzeugführer beabsichtigte an einem geparkten Fahrzeug vorbeizugelangen, touchierte er einen Gartenzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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