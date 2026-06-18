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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin nach Unfall in Greifswald schwerstverletzt

Greifswald (ots)

Am gestrigen Nachmittag (18.06.2026) gegen 15:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem die Radfahrerin schwere Verletzungen erlitt.

Die 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw Kia befuhr den Ernst-Thälmann-Ring in Richtung Lomonossowallee. Auf Höhe der dortigen Einmündung zur Lomonossowallee wollte die 64-Jährige rechts abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß mit der 81-jährigen deutschen Radfahrerin. Dabei wurde die Radfahrerin schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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