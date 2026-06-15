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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Sonntag (14.06.2026) ist es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der in der Bühler Straße zwei parkende Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen 21 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in der Bühler Straße. Zeugenaussagen zufolge soll ein roter Toyota gegen zwei geparkte Autos gefahren sein und sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Bühl entfernt haben. Ein weiterer Zeuge nahm kurzerhand die Verfolgung des Toyota mit seinem Fahrrad auf. Er führte die eingesetzten Beamten in einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung zu zwei Männern im Alter von 25 und 28 Jahren. Die Männer hatten den Toyota inzwischen verlassen und flüchteten zu Fuß weiter. Die Flucht konnte von den eingesetzten Beamten schnell beendet werden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 25- und 28-Jährigen. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Die Männer wurden zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Dort wurde beiden Blutproben entnommen. Der Autoschlüssel und der Toyota wurden sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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