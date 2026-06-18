Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Wildunfall bei Grammentin (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 17.06.2026 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 39 zwischen der Ortschaft Grammentin und der Anschlussstelle zur B194 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 45-jährigen deutschen Motorradfahrer und einem Reh. Aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Tier stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in das Kreiskrankenhaus nach Demmin gebracht.Das Motorrad der Marke Ducati war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Eine Bergung wurde veranlasst. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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