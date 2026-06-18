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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Wildunfall bei Grammentin (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 17.06.2026 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 39 zwischen der Ortschaft Grammentin und der Anschlussstelle zur B194 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 45-jährigen deutschen Motorradfahrer und einem Reh. Aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Tier stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in das Kreiskrankenhaus nach Demmin gebracht.Das Motorrad der Marke Ducati war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Eine Bergung wurde veranlasst. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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